Alla Ternana basta il rigore realizzato da Falletti dopo 8' per chiudere il primo tempo in vantaggio per 1-0 su un Cagliari anonimo.

Stavolta niente sorprese, ma Liverani ne cambia tre rispetto alla gara col Parma, rilanciando Zappa per Di Pardo in difesa, Deiola per lo squalificato Nandez in mezzo e Luvumbo in avanti al posto di Pavoletti. Ma alla Ternana bastano 6' per rompere il ghiaccio: ingenuità di Obert che abbatte in area Partipilo e dopo le proteste di rito, Falletti infila l'angolino (8') per l'1-0.

La reazione del Cagliari è sterile, col solo Barreca che prova a sfondare a sinistra, senza però trovare sostegno. E al 33' sono i padroni di casa a sfiorare il raddoppio con un colpo di testa di Pettinari che manca di pochissimo il bersaglio. Al 35' si vede anche il Cagliari, con un tentativo dal limite di Kourfalidis deviato in angolo dal portiere umbro Iannarilli. Al 43' ci prova anche Luvumbo, ma il sinistro dalla distanza non crea problemi. Il primo tempo finisce così.

CRONACA LIVE DEL SECONDO TEMPO

