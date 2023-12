Pareggio beffa per il Cagliari Primavera nello scontro diretto con l’Empoli. I rossoblù, dopo aver sbloccato il punteggio all’11’ con Konate e aver gestito il vantaggio per buona parte della gara, si sono fatti raggiungere dai toscani al 96’. Fatale un errore di Cogoni che si è fatto sottrarre il pallone al limite dell’area dall’azzurro Vallarelli. Il centrocampista empolese è stato freddo, una volta entrato in area, davanti ad Iliev.

Nel primo tempo si registrano tante occasioni per parte. Dopo il vantaggio di Konate, su assist di Desogus (oggi fuoriquota), i sardi sprecano il raddoppio al 13’ sempre con il centroavanti italo-ivoriano, impreciso con un destro al volo sottoporta. Ma l’Empoli c’è e Corona al quarto d’ora si divora il pareggio: il centravanti azzurro ruba palla a Catena da dentro l’area e calcia in porta ma Iliev salva in angolo.

Il Cagliari dal 20’ prova ad alzare il baricentro costruendo, con fatica dal basso, rischiando in alcune situazioni. Sodero, al 23', sfonda in area ma conclude fuori. Si rivede la squadra di Pisacane al 28’: cross di Arba e colpo di testa di Vinciguerra che termina di poco a lato. Alla mezzora i toscani vanno di nuovo vicini al pareggio: triangolazione Bucancil-Corona, con quest’ultimo che da buona pozione spedisce incredibilmente fuori.

Nella ripresa le due squadre abbassano notevolmente il ritmo, con i padroni di casa che provano a gestire il vantaggio. Al 62’ Vinciguerra scuote i suoi con un tiro a giro bloccato senza problemi da Stubljar. Pisacane sostituisce al 65’ Desogus (ammonito) per Achour. Il match sembra sotto il controllo del Cagliari che rischia solo una volta, al 79’, su un calcio d’angolo, con Idrissi che nel tentativo di allontanare la sfera colpisce la parte alta della traversa. Ma al 96’ arriva la doccia fredda, con il gol di Vallarelli, lesto a sfruttare l’errore di Cogoni. Finisce 1-1 con il Cagliari che spreca un’incredibile chance per scavalcare la squadra toscana e portarsi in zona playoff.

