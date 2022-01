Serie A in campo nonostante l’allerta per i numerosi casi di Covid per la 21esima giornata.

Ecco il quadro delle partite con risultati e marcatori.

Domenica

Venezia-Milan 0-3 (Ibrahimovic, Hernandez, Hernandez su rig.)

Empoli-Sassuolo 1-5 (Berardi su rig., Henderson, Raspadori, Scamacca, Raspadori, Scamacca)

Napoli-Sampdoria 1-0 (Petagna)

Udinese-Atalanta 2-6 (Pasalic, Muriel, Malinovsky, Molina, Muriel, Beto, Maehle, Pessina)

Genoa-Spezia 0-1 (Bastoni)

Roma-Juventus 3-4 (Abraham, Dybala, Mkhitaryan, Pellegrini, Locatelli, Kulusevski, De Sciglio)

Inter-Lazio 2-1 (Bastoni, Immobile, Skriniar)

Verona-Salernitana 1-2 (Djuric su rigore, Lazovic, Kastanos)

Lunedì

Torino-Fiorentina 4-0 (Singo, Brekalo, Brekalo, Sanabria)

Martedì

Cagliari-Bologna

