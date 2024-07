Roberto Piccoli è felice: «Sono in una grande società, sono molto contento, qui sto bene e sono convinto che faremo una buona stagione».

Fisico eccezionale, una muscolature che fa impressione, attaccante centrale, ma non solo: «So anche giocare da seconda punta, mi adatto, sarà poi il mister Nicola a decidere per me». Una vita in prestito, l’Atalanta come casa ma mai definitivamente: «Sono concentrato sul Cagliari, arrivo da Lecce dove ho fatto cinque gol».

Ha 21 anni, ma già una carriera notevole, ora è il momento di dare una svolta: «Puntiamo a raggiungere la salvezza, poi si vedrà. Il calcio di Nicola mi piace, verticalizzazioni e tante occasioni per noi». La concorrenza non lo spaventa: «Pavoletti è un uomo di esperienza, mi ha dato diversi consigli».

