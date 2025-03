Si chiude con un pareggio per 2-2 al CRAI Sport Center di Assemini la gara tra Cagliari Primavera e i coetanei del Lecce. I rossoblù, andati in vantaggio al 15' del primo tempo, si son visti raggiungere e poi superare dai pugliesi, per poi riuscire a conquistare un punto grazie alla seconda marcatura dei padroni di casa che porta la firma di Franke.

La partita comincia con ritmi un po' lenti, dove le due compagini preferiscono studiarsi che farsi del male. Al 15' però i ragazzi di Pisacane ingranano la marcia con l'imbucata di Malfitano per Achour che, dal limite, sblocca la gara portando in vantaggio i suoi. Appena cinque minuti dopo e i giallorossi rispondono: cross di Yilmaz e Bertolucci, posizionato bene sul secondo palo, pareggia i conti. Nemmeno il tempo di metabolizzare la rete subita e al 24' Gorter, con un destro a giro dalla distanza, punisce ancora il Cagliari, infilando la sfera sotto il sette e superando un incolpevole Iliev con un gran gol. Nonostante qualche reazione da parte degli isolani il risultato rimane invariato fino alla fine del primo tempo e negli spogliatoi si torna con un parziale di 2-1 per il Lecce.

Nella ripresa Arba e soci partono con un piglio più aggressivo. Al 52' Langella mette in mezzo una punizione dai 25 metri, Franke incorna ma manca l'appuntamento con lo specchio per un soffio. Al 61' è Grandu a crossare una buona palla per Arba e, anche lui di testa, sfiora il pari. Un giro di lancette dopo e sempre Arba, da pochi passi, si vede salvare sulla linea da Pehlivanov la sua conclusione. Al 64' punizione di Achour, fuori di pochissimo. Dieci minuti dopo ci prova anche Simonetta, con un'altra punizione, ma spedisce alto. Al 76', sugli sviluppi di un calcio d'angolo a favore del Cagliari, Trepy riesce a servire Franke che non sbaglia e firma il 2-2.

Il Cagliari non molla e cerca qualche altra incursione tra le fila avversarie, ma non riesce a trovare il vantaggio. L'ultimo brivido arriva in pieno recupero, ad una manciata di secondi dal triplice fischio, 93' sul cronometro, con cross di Grandu per Achour, il numero 9 isolano calcia male e perde l'occasione di portare a casa la vittoria.

