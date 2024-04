Udinese-Roma è stata sospesa definitivamente a metà ripresa sull’1-1.

Grande paura per il difensore giallorosso Evan N’Dicka: il calciatore si è accasciato in campo a metà del secondo tempo ed è stato soccorso dai medici che lo hanno portato fuori dal rettangolo di gioco in barella.

Il difensore era cosciente, ma la partita è stata sospesa per verificare le sue condizioni e lo stesso allenatore giallorosso è andato di corsa negli spogliatoi per seguire il suo calciatore assieme al capitano Gianluca Mancini. Entrambi sono tornati in campo per dire che stava bene, ma il calciatore è stato portato in ospedale e la partita è stata definitivamente sospesa perché i giocatori non se la sentivano di proseguire.

Secondo le prime ricostruzioni N’Dicka ha avuto un forte dolore al petto. Mentre era trasportato in barella ha fatto il segno dell’ok verso la panchina. Era cosciente, ma stando a quanto riferito dall’inviato di Dazn potrebbe aver avuto un infarto.

Udinese-Roma riprenderà dal momento in cui è stata sospesa, intorno a metà ripresa, sull’1-1: i friulani si erano portati in vantaggio con Pereyra, i giallorossi avevano trovato il pari con Lukaku. Da decidere la data, dipenderà anche dall’eventuale qualificazione dei capitolini alle semifinali di Europa League.

