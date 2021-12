Passerà per Palermo la strada della Nazionale verso i Mondiali di Calcio del 2022.

Si giocherà allo stadio “Renzo Barbera” la partita del prossimo 24 marzo valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar tra gli azzurri e la Macedonia del Nord.

Lo ha annunciato a Sky Sport il presidente della Figc Gabriele Gravina, intervistato a Zurigo dove si trova al Museo della Fifa per la commemorazione di Paolo Rossi.

"Ci siamo confrontati con Mancini - ha detto Gravina - e abbiamo scelto Palermo. Vogliamo costruire, a cominciare da adesso, un evento importante, coinvolgendo la città di Palermo e l'Italia. Abbiamo intenzione di chiudere una stagione straordinaria culminata con la vittoria dell'Europeo".

In caso di vittoria l’Italia affronterà, in trasferta, la vincente del match tra Portogallo e Turchia: sfida da dentro o fuori, chi vince va in Qatar.

