A cinque ore dalla sfida del “Tardini”, a Parma, il Cagliari è in relax al Grand Hotel de la Ville, elegante albergo nel cuore di Parma. Intorno alle 17, la squadra farà una merenda, poi alle 19 la partenza per lo stadio, un trasferimento breve verso l’impianto dedicato all’ex presidente della società gialloblù Ennio Tardini e capace di 22.000 posti a sedere. Saranno poco meno di 650 i tifosi rossoblù, un numero decisamente importante, circa 400 arrivano da Cagliari nonostante il giorno feriale e complice il volo diretto da Elmas.

Il tempo è splendido, fa decisamene meno caldo rispetto al clima cagliaritano e in serata sono previsti 14 gradi.

A Parma c’è grande attesa per la gara di stasera, la squadra di Pecchia in casa ha una vittoria, un pareggio e una sconfitta, il tifoso parmense si aspetta una grande prova e tre punti, ma c’è grande rispetto per il Cagliari di Nicola nonostante l’infelice posizione di classifica. Alle 17.30 è prevista in uno store del centro la presentazione della terza maglia del Parma, un forte richiamo a quella gloriosa degli anni ’90 con le righe orizzontali gialle e blu.

