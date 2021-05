No all'arresto, sì al sequestro di beni ma in misura inferiore rispetto alle richieste: 700mila euro contro i 50 milioni di euro chiesti dalla Procura.

È quanto deciso dal tribunale del riesame di Brescia sulla posizione di Massimo Cellino, attuale proprietario del Brescia Calcio ed ex presidente del Cagliari Calcio.

I giudici hanno rigettato la richiesta di arresto della procura per Cellino in carcere e per la moglie ai domiciliari perché, si legge nel provvedimento, il presidente ha spostato la residenza a Brescia e ha iniziato a rateizzare la propria posizione con il fisco quindi non c'è più pericolo di fuga.

È stato riconosciuto il reato di esterovestizione (la fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società) e di ostacolo alla vigilanza mentre il riesame non ha riconosciuto il reato di autoriciclaggio.

