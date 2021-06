Sesso vietato ai calciatori della Nazionale francese per mantenere alta la concentrazione sulla strada verso la finale di Euro 2020.

Secondo fonti vicine ai Bleus citate dai media d’oltralpe, l’ordine di tassativa astinenza è arrivato dal commissario tecnico Didier Deschamps in persona.

Una linea intransigente non nuova nel mondo del calcio, ma che ovviamente fa sempre scalpore ogni volta che viene riproposta.

Da quanto trapela, per evitare tentazioni, ai giocatori è stato imposto di stare alla larga da mogli e fidanzate, molte delle quali al seguito della squadra per assistere alle partite in tribuna.

Non solo. L’entourage di Deschamps avrebbe anche rafforzato la sicurezza attorno agli hotel dove alloggiano i campioni del mondo, a scanso di possibili infrazioni.

Dal canto loro, i giocatori avrebbero accettato di buon grado la rinuncia. “E’ dura, ma non si può fare diversamente”, avrebbe commentato Antoine Griezmann, stella della nazionale transalpina.

(Unioneonline/l.f.)

