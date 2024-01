«Questo gol significa lavoro e sacrificio, ma di tutta la squadra: la nostra caratteristica è non mollare mai, bisogna essere tutti pronti e dare il 100%».

Parla a nome dell'intero Cagliari Gaetano Oristanio, che prende il suo gol dell'1-1 come un segnale per l'intera squadra. «Questo è un gruppo unito, oggi stata una partita molto importante per me e per la squadra. Eravamo venuti qui per prendere tre punti ma non ci siamo riusciti, però il Lecce è una grandissima squadra».

All'attaccante arrivato dall'Inter il pari va bene fino a un certo punto: «Questo è un punto pesante, ma dobbiamo dare di più e non accontentarci. Sicuramente nelle prossime gare dovremo dare il massimo per trovare la vittoria».

