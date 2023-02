Dal bottino pieno al pareggio. In dirittura d’arrivo. In vantaggio con Ragatzu alla fine del primo tempo, l’Olbia si fa riacciuffare dall’Ancona a pochi minuti dalla fine del match della 9ª giornata di ritorno di Serie C.

Al “Del Conero” la squadra di Roberto Occhiuzzi non va oltre l’1-1 contro la quarta della classe, trafitta al 41’ dall’ex Cagliari, autore di una splendida rete in rovesciata, e incapace da quel momento in poi di ragionare contro l’affamato avversario, arrivato nelle Marche con l’obiettivo di conquistare punti pesanti in chiave salvezza.

Un’impresa accarezzata dai bianchi per buona parte della ripresa, finché al 39’, da azione orchestrata da Melchiorri, altro ex Cagliari, i padroni di casa riescono a ripristinare l’equilibrio con l’incornata vincente di Simonetti. Una disdetta clamorosa per l’Olbia al termine di una gara dominata per lunghi tratti contro un'Ancona pericolosa solo nella seconda frazione.

Fortuna vuole (si fa per dire) che se i galluresi non corrono, le antagoniste nella lotta per la sopravvivenza si fermano proprio, di modo che col punto colto stasera in trasferta, l’Olbia aggancia l’Alessandria al quartultimo posto a quota 25, e si porta a -4 dalla salvezza diretta, accorciando di una lunghezza.

Domenica al “Nespoli” nel derby con la Torres sarà spettacolo vero.

© Riproduzione riservata