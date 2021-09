Per la trasferta sul campo dell’Ancona Matelica, Max Canzi ha convocato 21 giocatori: non parteciperanno alla sfida della 2ª giornata del campionato di Serie C, in programma domani allo stadio "Del Conero" (ore 15), Luca Belloni e Simone Pinna per problemi fisici e Stefano Lapia e Alessio Glino per scelta tecnica.

Quello che, però, non dovrà mancare contro i marchigiani "è l’attenzione e l’applicazione che abbiamo mostrato contro la Pistoiese e la capacità di essere più concreti nelle occasioni che ci capitano, anche se, a ben vedere", ha detto Canzi questa mattina presentando il match, "le occasioni che non abbiamo concretizzato domenica sono frutto più del caso che del nostro demerito".

In fiducia dopo il successo al debutto casalingo, l’Olbia cerca il bis nella consapevolezza che non sarà una passeggiata. "Ci attende una partita complicata", conferma l’allenatore dei galluresi. "L’Ancona Matelica ha un’identità precisa, è una squadra che fa del collettivo la sua forza, ma questa settimana ci siamo allenati molto bene: dopo una vittoria il clima è sempre più sereno, e i giocatori sopportano meglio la fatica".

Infine, l’undici titolare. "Potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla partita con la Pistoiese", svela Canzi. "Il centrocampo domenica era più brillante di quello visto in Coppa Italia contro il Pescara e i cambi sono entrati bene: se vogliamo giocare a ritmi alti, questa dev’essere la nostra forza quest’anno".

Il match sarà diretto dall’arbitro Adolfo Baratta di Rossano.

