Archiviato il successo sull’Arezzo, primo dopo un lungo digiuno di vittorie, punti e gol, l’Olbia torna ad allenarsi oggi in vista della difficile trasferta di domenica sul campo della Carrarese quarta forza del Girone B.

Dal basso del penultimo posto, con 20 punti, per i bianchi la strada verso la salvezza è ancora lunga, come lo è ancora la stagione dal momento che al termine del campionato di Serie C mancano 15 giornate. Lo sa bene il nuovo allenatore Marco Gaburro, che non ha mancato di ricordarlo alla squadra prima e dopo la partita con l’Arezzo, decisa dal gol di Daniele Dessena, uscito per crampi dopo una prestazione da migliore in campo.

Intanto, a poche ore dalla chiusura della finestra invernale del calciomercato, l’Olbia avrebbe messo nel mirino due giocatori svizzeri, come la nuova proprietà della SwissPro: si tratta del centrocampista centrale Stefano Guidotti e del terzino sinistro adattabile a tutta difesa Mikael Facchinetti.

Chiusa l’esperienza col San Gallo e la Super League, Guidotti, classe 1999, viene da una lunga inattività successiva a una stagione condizionata da problemi fisici. Situazione analoga per Facchinetti, svincolato, 33 anni a metà febbraio e una parentesi nella Primavera del Chievo Verona nel 2012, che con la maglia del Lugano nel campionato di Super League 2022/23 ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro in un contrasto di gioco, finendo ai margini del progetto del suo club.

I due giocatori, accomunati dai trascorsi nel Lugano, firmerebbero con l’Olbia fino a giugno.

