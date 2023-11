Sosta di campionato obbligata per l’Olbia, che con tre giocatori impegnati con le rispettive nazionali è stata costretta a rinviare la gara interna col pari punti (15) Rimini.

In programma in origine domani, il match con i romagnoli, valido per la 14ª giornata di Serie C, è slittato a mercoledì 6 dicembre, così la squadra di Leandro Greco tornerà a giocare in campionato domenica 26 novembre in trasferta contro il Sestri Levante. Intanto, i bianchi continuano ad allenarsi senza i “nazionali” Nanni, Fabbri e Palmisani.

Impegnati con la nazionale maggiore di San Marino nelle gare di qualificazione all’Europeo, i primi sono reduci dalla sconfitta per 3-1 col Kazakistan, contro il quale hanno giocato titolari: prossimo appuntamento lunedì contro la Finlandia. Quanto a Palmisani, il portierino è aggregato all’Under 20 azzurra che giovedì ha sconfitto l’Inghilterra 3-0, conquistando la vetta della Élite League, e che martedì se la vedrà col Portogallo.

