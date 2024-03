L’Olbia approfitta del rinvio della gara col Rimini per concedersi un break utile a ripartire di slancio verso un finale di campionato caratterizzato da 6 partite in un mese. Tappe di una scalata verso la conferma della categoria che all’ottava stagione consecutiva in Serie C i bianchi, al momento penultimi con 25 punti in classifica, non intendono fallire.

Dopo due giorni di riposo, la squadra di Marco Gaburro tornerà al lavoro domani nella consapevolezza che, a 11 lunghezze dalla zona salvezza e a 9 dal quintultimo posto, che per fare i playout non deve distare più di 8 punti, matematicamente nulla è precluso. Ma sabato in casa contro il Sestri Levante, fermato all'andata 2-2, il successo è d’obbligo, per dare continuità al 4-1 alla Recanatese e mettere in cascina altri 3 punti, che trattandosi di uno scontro diretto peserebbero il doppio.

Nell’anticipo del turno di questo fine settimana i liguri hanno sconfitto il Gubbio 3-1, allontanandosi dalla zona calda e portandosi a +13 sui galluresi: il pericolo di scivolare di nuovo in zona retrocessione è tuttavia piuttosto concreto, per cui è escluso che a Olbia arriveranno meno determinati. Al contrario: un risultato pieno potrebbe valere al Sestri l’ipoteca della categoria riconquistata giusto l’anno scorso. Argomento che aiuterà i bianchi a preparare con maggiore attenzione il match di sabato, per il quale il club starebbe pensando di replicare l’iniziativa promossa dalla nuova proprietà di SwissPro del biglietto a un euro in tutti settori, che tanto bene ha portato contro la Recanatese.

