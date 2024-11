Sarà Italia contro Germania ai quarti di finale di Nations League, dopo che gli Azzurri hanno chiuso al secondo posto il proprio girone. È l'esito del sorteggio andato in scena oggi a Nyon, in Svizzera, che ha visto le quattro vincitrici dei gruppi della Lega A accoppiate con le seconde classificate. I quarti si giocheranno con andata giovedì 20 marzo 2025 in Italia e ritorno tre giorni più tardi in Germania, domenica 23 marzo.

Chi passa affronterà la vincente di Danimarca-Portogallo nelle semifinali in gara unica, mercoledì 4 o giovedì 5 giugno. Domenica 8 giugno si giocheranno la finale per il terzo posto e quella per l'assegnazione del trofeo. Dall'altra parte del tabellone Olanda-Spagna e Croazia-Francia.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata