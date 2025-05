Per Nicolas Viola, in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno, quella di stasera a Napoli potrebbe essere stata la sua ultima partita in rossoblù. Ma il numero 10 si augura il contrario: «Io a Cagliari sto benissimo», dichiara al termine del match e del campionato. «Quando sono venuto era per aprire un ciclo, secondo me c'è da crescere e migliorare. Sicuramente mi sento al centro del progetto, parleremo con la società e vedremo dove crescere».

Viola ha un giudizio al Cagliari: «Un buon voto, poi possiamo crescere tanto. Secondo me si è fatta una stagione positiva, con degli errori che abbiamo commesso ma come tutte le squadre. Bisogna ripartire da quello che c'è di buono, limando gli errori. È una squadra che ha voglia di crescere e far bene, quando finisce il campionato rimane la felicità per l'obiettivo raggiunto ma anche quella sana insoddisfazione che ci permette di ripartire fortissimo».

Ci sarà da discutere, ma Viola non ha dubbi sul futuro: «Abbiamo messo le basi, faremo un confronto con la società. Ma, comunque, quello che ne uscirà è un qualcosa di positivo», dice in relazione alla possibilità che la società eserciti la clausola nel suo contratto per estenderlo di un altro anno.

