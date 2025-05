SEGUI QUI LA DIRETTA DI NAPOLI-CAGLIARI

Tante novità per Napoli-Cagliari, l’ultima partita della stagione. Nelle formazioni ufficiali del match delle 20.45, però, non c’è il turnover assoluto che in tanti si aspettavano: tanti titolari, fra cui Roberto Piccoli e Yerry Mina fresco di rinnovo. Al Maradona c’è clima di festa, coi tifosi partenopei che da diversi giorni stanno già esultando in anticipo e che nella notte hanno riempito di fuochi d’artificio e fumogeni l’esterno dell’albergo che ospitava i rossoblù. Una vittoria per la squadra di Antonio Conte darebbe il titolo, a prescindere dal risultato dell’Inter a Como, coi nerazzurri che sperano in un favore dai rossoblù. E Davide Nicola che ieri ha comunque anticipato come i suoi vorranno fare bene.

Non convocati gli ex Elia Caprile, Gianluca Gaetano e Leonardo Pavoletti, tutti e tre infortunati, così come Mattia Felici e Zito Luvumbo che a loro volta hanno finito anzitempo la stagione per problemi fisici. Nessun debutto per chi non ha mai giocato, come Giuseppe Ciocci o Jakub Jankto, in panchina i giovani della Primavera Andrea Cogoni, Nicola Pintus e Alessandro Vinciguerra. Sarà 3-5-1-1, con Nicolas Viola trequartista.

Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 20.45, arbitra Federico La Penna della sezione di Roma 1. Su unionesarda.it il live della sfida, su Radiolina la radiocronaca di Lele Casini dal Maradona e a seguire il post partita con tutti i commenti.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Mathías Olivera, Spinazzola; Zambo Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Raspadori; Lukaku.

In panchina: Contini, Scuffet, Buongiorno, Juan Jesus, David Neres, Okafor, Billing, Rafa Marín, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Lobotka.

Allenatore: Antonio Conte.

Cagliari (3-5-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Viola; Piccoli.

In panchina: Ciocci, Iliev, Coman, Prati, Răzvan Marin, Jankto, Palomino, Obert, Cogoni, Vinciguerra, Pintus, Kingstone.

Allenatore: Davide Nicola.

© Riproduzione riservata