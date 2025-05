SEGUI QUI LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO DI NAPOLI-CAGLIARI

Il Cagliari tiene bene fino al 42’, poi però all’intervallo è il Napoli a essere in vantaggio 1-0: eurogol di McTominay in chiusura di primo tempo. Al Sinigaglia Inter avanti 0-1 e Como in dieci per il rosso a Reina, ma sarebbero i partenopei con questo risultato a essere campioni: fuochi d’artificio in tutta la città.

Del Napoli la prima chance, al 5’ angolo respinto corto in area su cui si avventa Raspadori il cui sinistro a incrociare termina a lato di poco. Al 10’ contropiede dopo un corner per i rossoblù, Spinazzola manda in porta Gilmour e Sherri gli chiude lo specchio, con Politano che manda alto di sinistro sulla ribattuta. Poi tocca a Di Lorenzo, liberato a destra per un cross per Lukaku sul quale Sherri si oppone. Rrahmani al quarto d’ora raccoglie palla in area, destro a botta sicura e miracolo di Sherri che nega l’1-0.

Al 21’ la notizia arriva da Como, dove l’Inter passa in vantaggio con de Vrij di testa su calcio d’angolo. La reazione del Napoli si presenta al 25’, con filtrante in area per Lukaku e sinistro murato in corner da Mina. Per tre minuti, dal 32’ al 35’, gioco fermo per un check del Var (potenziale cartellino rosso) dopo una discussione fra le due squadre a seguito di un fallo del Cagliari (con giallo per Makoumbou e Politano per reciproche scorrettezze).

Occasionissima per i partenopei al 39’: cross da destra, Sherri respinge male sul tiro a botta sicura di Spinazzola e Zappa mura il successivo tentativo sempre del numero 37 del Napoli. È l’antipasto del gol, bellissimo, di McTominay al 42’ in mezza rovesciata su cross dalla destra di Politano. Si va al riposo dopo quattro minuti di recupero, diventati cinque per una discussione fra Rrahmani e Piccoli.

