Nahitan Nandez sempre più vicino all’Inter.

L’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha bisogno di un terzino destro e, dopo l'interessamento per Telles del Manchester United (che piace anche alla Roma), il club sembra sempre più orientato sul giocatore del Cagliari.

L’amministratore delegato Beppe Marotta ha già il sì del calciatore. Resta però ancora da risolvere il problema legato alla formula dell'operazione.

L'Inter vorrebbe chiudere con un prestito, ma a pesare sulla trattativa c'è la clausola da 36 milioni presente nel contratto di Nandez.

Per questo i nerazzurri per abbassarla stanno pensando anche di inserire dei giocatori come Agoume o Nainggolan.

La prossima settimana è atteso l'incontro tra i due club per cercare di arrivare a un accordo.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata