“Accordo a un passo tra Cagliari e Inter per Nandez”. E’ quanto riferiscono gli ultimi rumors di calciomercato in merito alla trattativa tra i due club per il centrocampista uruguaiano.

Per l’arrivo di Nandez a Milano mancherebbero infatti solo gli ultimi dettagli e sembra sia previsto un incontro tra i due club, forse decisivo, a inizio settimana. La formula ipotizzata è quella del prestito con diritto di riscatto. L'Inter può arrivare a 3 milioni, il Cagliari ne chiede invece 5. Ma si tratta. Resta da capire come e se, come da indiscrezioni, nell’operazione possano rientrare Nainggolan e Pinamonti, dati per papabili per uno sbarco – per il Ninja un ritorno in Sardegna.

Sempre in uscita, si parla invece di un possibile trasferimento di Cerri al Como, neopromossa in serie B. Mancherebbe al momento l’ok del giocatore.

In entrata, invece, pare destinata a tramontare l’idea Lammers per l’attacco: il giocatore olandese dell’Atalanta è infatti dato verso il Genoa, che ha bisogno di rinforzi davanti dopo la cessione di Shomurodov alla Roma.

