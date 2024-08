Radja Nainggolan torna a calcare i campi italiani?

L’ipotesi è sul piatto, secondo quanto riferito dal sito del giornalista sportivo Gianluca Di Marzio.

La squadra che starebbe parlando con il belga ex Cagliari e Roma è il Trapani, che milita in Serie C.

«Il Trapani vuole rendere epica una sessione estiva di calciomercato già memorabile», scrive gianlucadimarzio.com. Aggiungendo: «Il club siciliano, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, negli ultimi minuti sta parlando con Radja Nainggolan. L’ex centrocampista di Roma e Inter non gioca dal novembre 2023, quando aveva vissuto una breve parentesi con il Bhayangakara. Il club siciliano, quindi, vuole capire quali siano le sue condizioni di salute e comprendere, ovviamente, anche se ci sia la fattibilità per portare al termine un’operazione che avrebbe del clamoroso. In carriera, infatti, Nainggolan non ha mai calcato un campo di Serie C. La sua ultima parentesi in Italia risale a un anno e mezzo fa, quando il suo ex compagno di squadra, nonché grande amico, Daniele De Rossi, allora allenatore della Spal, lo convinse a sposare il progetto biancazzurro».

«Radja – viene sottolineato - ha voglia di rilanciarsi e, chissà che a 36 anni il Trapani non possa rappresentare l’occasione giusta per farlo. Per ora, come detto, tra il club siciliano e il classe 1988 belga ci sono stati solamente dei contatti ma nel caso divenisse concreta sarebbe indubbiamente una delle operazioni più importanti nella storia recente della Serie C e andrebbe a costituire un elemento importantissimo anche nell’economia del campionato stesso».

(Unioneonline)

