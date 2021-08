Nuovo lifting per il Muravera in vista della stagione 2021/2022. L'ultimo arrivato Matteo Mancosu, che è stato in Serie A col Bologna e in B con Trapani e Vis Entella, fa davvero sognare. Per il terzo anno di fila la squadra gialloblù disputerà il campionato di Serie D. La società punta a confermare la categoria anche se, in virtù di quanto fatto nella scorsa competizione, i tifosi sognano qualcosa di più grande. Magari un piazzamento playoff, sfumato nelle ultimissime giornate del recente torneo.

"Migliorare il settimo posto sarebbe fantastico”, dice il presidente Stefano Boi, “ma siamo ben consapevoli di quanto sia difficile il campionato di Serie D. Ci sono formazioni che rappresentano capoluoghi di provincia con dei budget nettamente superiori al nostro. Non vediamo comunque l’ora di iniziare per vedere la squadra all’opera. Sarà sempre il campo a decretare i verdetti”.

Riparte un nuovo ciclo con lo stesso staff tecnico, capitanato da Francesco Loi, ma con una rosa praticamente stravolta. Al via della preparazione, fissata dopo Ferragosto, saranno infatti tanti i volti nuovi. Attualmente sono dieci. Il direttore sportivo Sebastian Puddu, in sintonia col tecnico e con la società, sta facendo un gran lavoro. L’ultimo colpo di mercato dimostra la volontà di far ancora bene nonostante le difficoltà ,che sicuramente non mancano, per via dell’emergenza sanitaria e, quindi, contestualmente economiche. Indosserà la maglia sarrabese l’attaccante Gaetano Dammacco, reduce da un grande campionato con la Nocerina. Le altre novità: l’esterno sinistro napoletano Antonio Del Gaudio, ex Agnonese, l’esterno basso Maicol Origlio, ex Torres, il centrocampista Giuseppe Arvia (1988), proveniente dal Lanusei, il centrocampista Alessandro Rossi, ex Gelbison, il difensore argentino Ivan Moràn, il centrocampista Alfredo Saba, nelle ultime stagione con Troina e Finale in D, l’ex Cagliari Nicola Garau, il portiere Mattia Guarnieri, ex Cerignola e Mattia Floris ex Lanusei. Confermati il capitano Sergio Nurchi, Maurizio Floris, Davide Moi, Alessandro Cadau, Nicola Mereu, Fabio Vignati e i giovani Massimiliano Cannella, Lorenzo Loi, Igor Minerba e Mathias Massoni.

