Insulti al marito Alvaro Morata, a lei, persino ai figli piccoli.

Ore di supplizio per Alice Campello, la modella veneta moglie del calciatore della Spagna che ieri ha sferrato il gol del pari contro l’Italia alle semifinali di Euro2020, poi sbagliando il calcio di rigore.

L’influencer per tutta risposta ha condiviso i messaggi più orribili e irripetibili, con tanto di nome dell’autore.

"Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero – spiega -. Non penso nemmeno che sia un fattore di ‘italiani’ ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile”.

In rete sono decine i messaggi di persone che la difendono: “A tutti coloro che offendono e prendono di mira questa famiglia per sfogare le loro frustrazioni… fatevi curare, seriamente. Siete un pericolo per la società”. E ancora: “Spero che la Campello vi denunci tutti”.

