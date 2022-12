Mondiali di calcio in Qatar, atto finale. Alle 16 di oggi a Lusail, alla periferia di Doha, si gioca la sfida tra la Francia di Mbappé e l’Argentina di Messi, le due squadre che fin da subito sono apparse le grandi favorite.

In tribuna, come annunciato, ci sarà Emmanuel Macron, che ha voluto accanto a sé i 3 infortunati illustri, Paul Pogba, N'Golo Kanté e Presnel Kimbempe.

Altre informazioni per ora non trapelano, tranne quella secondo cui in caso di vittoria i Bleus sfileranno domani pomeriggio sul bus scoperto lungo gli Champs-Elysées fra le ormai consuete ali di folla festante.

A Deschamps comunque è stato ricordato che la maggioranza degli spettatori allo stadio tiferanno Argentina e che quasi «tutto il mondo» è contro i Bleus: «So che loro hanno un appoggio popolare importantissimo, il popolo argentino è appassionato… ma i nostri avversari saranno in campo non in tribuna e di fronte avremo tanta qualità da doverci per forza concentrare su questo. Tutte e due le squadre hanno lo stesso obiettivo, una sola delle due avrà la terza stella sulla maglia dopo la partita. Non sono preoccupato o stressato».

