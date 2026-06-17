È Yerry Mina il giocatore che rappresenta il Cagliari ai Mondiali, come unico rossoblù convocato. Il difensore fa parte della rosa della Colombia, attesa nella tarda notte italiana (alle 4 di domani) dall’esordio nel Gruppo K contro l’Uzbekistan, in quella che sarà l’ultima partita della prima giornata della fase a gironi. A Città del Messico, i Cafeteros affrontano una delle nazionali esordienti nel torneo e guidata da Fabio Cannavaro.

Mina, però, difficilmente sarà titolare. Il commissario tecnico della Colombia, l’argentino Néstor Gabriel Lorenzo che ha un passato da difensore al Bari nella stagione 89-90, ha come preferenze al centro della difesa la coppia formata da Jhon Lucumí (del Bologna) e Davinson Sánchez. Salvo sorprese, saranno loro due i titolari come nell’ultima amichevole lo scorso 7 giugno contro la Giordania.

Rispetto a molti dei suoi compagni, Mina può però avere un vantaggio: è tra i pochi della Colombia che hanno già giocato un Mondiale. Su ventisei convocati, ben diciassette sono all’esordio: il difensore del Cagliari, che in nazionale vanta 54 presenze complessive, aveva partecipato all’edizione 2018 in Russia e – curiosamente – aveva segnato in tutte e tre le partite della fase a gironi. Nel Gruppo K ci sono anche Portogallo e Congo, in campo oggi alle 19 a Houston.

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