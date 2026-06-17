Mbappé, Haaland e Messi: i tre fuoriclasse non steccano al debutto ai Mondiali 2026 che si stanno disputando tra Usa, Messico e Canada.

La Francia all’esordio ha battuto 3-1 il Senegal, proprio con una doppietta di Mbappé. Tutto facile per la Norvegia, che si impone 4-1 sull'Iraq: qui la doppietta è di Haaland. Ancora meglio ha fatto Messi, autore di una tripletta in Argentina-Algeria 3-0. Lionel eguaglia così il record di reti di Klose ed è il primo a giocare 6 coppe del mondo.

Gli altri match disputati tra martedì e mercoledì: pareggio 1-1 tra Arabia Saudita e Uruguay, 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda, vittoria per 3-1 per l’Austria contro la Giordania.

(Unioneonline)

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