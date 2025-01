Quando Nadir Zortea vede il Milan si esalta: due partite, altrettanti gol. E punti, fondamentali per il Cagliari. Il suo destro a incrociare ha ingannato Maignan ed è valso il definitivo 1-1: «Vado spesso al tiro, a prescindere dalla posizione», dichiara a fine gara col premio di migliore in campo, dopo aver già colpito il Monza domenica scorsa. «Le mie caratteristiche sono sempre state offensive, poi indipendentemente dal ruolo con qualche settimana di allenamento si può giocare a sinistra o a destra, alto o basso».

Per Zortea quello di stasera è un risultato di spessore: «Quando si conquistano punti fuori casa è sempre importante, indipendentemente dall’avversario. Oggi siamo venuti qua per fare punti e in questi stadi è sempre difficile e bisogna soffrire, ma abbiamo preso un gran punto».

Come già visto in altre partite, il Cagliari è riuscito a mostrare la sua identità. «Le prestazioni ci sono sempre state, abbiamo giocato sempre grandi partite con le grandi squadre. Siamo una squadra tosta che non molla mai e oggi siamo riusciti a portare a casa un risultato: è tanta roba», conclude Zortea.

© Riproduzione riservata