"Sono soddisfatto per quello che ho visto, penso che alla fine abbiamo fatto una prestazione con tante cose positive, dispiace aver perso un po' il controllo della gara dopo l'ottimo inizio”.

Così Walter Mazzarri, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio ottenuto in rimonta a Empoli dal Cagliari, grazie alla rete di Pavoletti che ha risposto al vantaggio toscano siglato da Pinamonti.

"Chi è entrato a gara in corso lo ha fatto nella maniera giusta, bene questa mentalità – ha aggiunto Mazzarri – e credo che stiamo vivendo un bel momento ma ci manca precisione nella finalizzazione".

Il Cagliari torna a casa con un punto prezioso, mentre il Venezia, diretta concorrente dei rossoblù per la salvezza, è riuscita a vincere contro il Torino. E ora sardi e veneti sono appaiati a 21 punti al terzultimo posto. "I risultati delle altre? Penso al Cagliari - ha commentato Mazzarri - Mi dispiace per quella gestione nella seconda parte del primo tempo. Nella ripresa è stato un quasi nostro monologo, peccato per il pareggio arrivato così tardi perché non so come sarebbe finita se avessimo segnato prima. Abbiamo prodotto tanto, alla fine su un campo così difficile va bene. Sono contento soprattutto del nostro secondo tempo".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata