Anche Godin e Farias (affaticamento al flessore per il primo, fastidio al polpaccio per il secondo) non saranno della partita domani sul campo del Sassuolo. Mazzarri, che dovrà fare a meno anche di Ceter, Walukiewicz e il solito Rog, avrà di nuovo a disposizione Dalbert e Keita, anche se l’esterno brasiliano non partirà dal 1’.

“Rivedere giocatori importanti è una cosa positiva, anche per cementare il gruppo a livello psicologico", ha detto il tecnico nella conferenza stampa alla vigilia di un match delicatissimo per i rossoblù ultimi in classifica.

Sui rientranti: “Dalbert verrà con noi, lo porterò in panchina ma ha ancora bisogno di allenarsi per sentirsi al meglio; Keita si è allenato con noi per quindici giorni, non ha i 90' nelle gambe ma riaverlo a disposizione mi dà la possibilità di ampliare i margini di scelta”.

Non ama le soste Walter Mazzarri: “I ragazzi che avevo a disposizione domenica scorsa hanno disputato un’amichevole in famiglia con alcuni ragazzi della Primavera: sono andati a mille. Purtroppo non è facile preparare una partita quando i giocatori rientrano in sede uno alla volta”.

Gli uruguaiani? “Hanno svolto un allenamento venerdì, stanchi per il viaggio, e sono tornato oggi in campo, a ridosso della partita. Mi dispiace non lavorare col gruppo al completo, non è possibile provare la tattica”.

Non fa tabelle con i punti da ottenere partita per partita Mazzarri, ora pensa solo al Sassuolo: “Dovremo andare in campo pensando che siano la miglior formazione del campionato, affrontarli in modo feroce in difesa, sviluppare l’azione per andare in gol, dimostrare organizzazione. La squadra si è stancata di non raccogliere punti”.

Sull’ipotesi Joao in maglia azzurra: “Per noi sarebbe una grande soddisfazione, penso che meriti ampiamente la convocazione, ha doti tecniche indiscusse e si sacrifica per la squadra”.

