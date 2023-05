Dalla Serie D alla Serie A in 7 anni. Partendo dalla Primavera del Cagliari e dalla formazione a Olbia, con cui ha iniziato a vivere il professionismo nel 2016, a 19 anni.

Matteo Cotali è tra i protagonisti del Frosinone fresco vincitore del campionato cadetto. Il difensore bresciano, scuola Inter, approda alla massima serie con la sua squadra dopo quattro stagioni in B, due con i ciociari – con i quali quest’anno ha affrontato anche la sua ex squadra, il Cagliari – e due, precedenti, al Chievo Verona, al quale è approdato nel 2019 dopo l’esperienza sarda.

L’Olbia, dov’è arrivato nel gennaio del 2016 in prestito dal Cagliari, con i bianchi in D, ed è cresciuto, collezionando 113 presenze in maglia bianca in 3 anni e mezzo, ha celebrato il suo ex giocatore via social, riservandogli complimenti e auguri. “Ci piace pensare – recita il post del club gallurese – che alcune radici di questo traguardo personale siano nate proprio qua. Al “Nespoli”, a Olbia”.

Di certo c’è che l’avventura olbiese ha avuto il suo ruolo nella formazione di un giocatore che a Olbia ha esordito in Serie C. Mostrando fin da subito – si dica – qualità che l’avrebbero portato lontano. Per adesso, in Serie A. Nuovo punto di partenza.

