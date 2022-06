Matteo Lovato saluta Cagliari.

E lo fa con ancora l’amaro in bocca per la retrocessione in Serie B, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove si legge: “Questa città, questi tifosi, questo club non meritano un finale così”.

"Un enorme ‘grazie’ – aggiunge il difensore, sbarcato in Sardegna a gennaio – a tutti per questi 6 mesi finiti con grande amarezza, ma senza dimenticare l’amore della gente di Cagliari: vestire questa maglia è stato un onore, aspettando il Cagliari al più presto dove merita di essere, in Serie A”.

Lovato, classe 2000, arrivato in prestito dall’Atalanta, ha collezionato 16 presenze in maglia rossoblù.

Ora, dice radiomercato, sarebbe nel mirino della Fiorentina.

