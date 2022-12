L’Olbia ingaggia Nicolò Sperotto. Per correre ai ripari dopo l’infortunio di Davide Mordini, per il quale si prospettano tempi lunghi, il club gallurese non aspetta la riapertura del mercato a gennaio e pesca tra gli svincolati.

Tra questi il direttore sportivo Tomaso Tatti ha individuato Sperotto, classe 1992, esterno sinistro, mancino, adattabile “braccetto” nella difesa a tre. Molto simile dunque, per caratteristiche, a Mordini, del quale è stato compagno di squadra l’anno scorso alla Fermana in Serie C.

L’ultima gara ufficiale giocata dal terzino scuola Torino, piemontese di Biella con trascorsi con Reggiana, Cosenza, Arezzo, Alessandria e Como, e in Serie B con la maglia del Carpi, risale allo scorso 14 maggio e alla gara di ritorno del playout con la Viterbese: per Sperotto la sosta invernale si prospetta, quindi, all’insegna degli allenamenti, che svolgerà a Olbia per arrivare pronto alla prima sfida del 2023, in casa l’8 gennaio contro l’Aquila Montevarchi.

L’ufficialità dell’ingaggio dell’ex Fermana è attesa nelle prossime ore.

