Domani allo stadio “Tubaldi” di Recanati l’Olbia si gioca molto. “La classifica dice che siamo ancora là sotto, a lottare per la salvezza: per questo chiedo ai ragazzi una prestazione di attenzione, umiltà e serietà”, dice Roberto Occhiuzzi.

Presentando la sfida della terzultima giornata del campionato di Serie C, l’allenatore dei bianchi, quattordicesimi in classifica con 38 punti e 4 di vantaggio sui playout, prova a tenere alta la tensione. “Se la gara con l’Alessandria è stata importante per non tornare nella fogna, quella di domani sarà vitale”, spiega Occhiuzzi. “In tre partite può succedere di tutto, anche che ti vengano a riprendere. Siamo in crescendo sotto tutti i punti di vista: abbiamo 9 punti a disposizione per raggiungere l’obiettivo, ma dobbiamo stare concentrati, e provare a sfruttare l’entusiasmo e il piglio combattivo che sta caratterizzando questo periodo per affrontare una gara piena di insidie”, aggiunge il tecnico dell’Olbia, che se la vedrà con un avversario che, con 43 punti in classifica, è ormai salvo.

“Abbiamo visto all’andata che squadra è la Recanatese, ma noi abbiamo motivazioni troppo alte: nel girone di ritorno abbiamo fatto un percorso importante mettendoci anima e cuore, che voglio continuare a vedere in campo fino alla fine”, conclude Occhiuzzi. Pienamente recuperato Nanni in attacco, resta a casa lo squalificato Zanchetta e gli infortunati Contini, Boganini, Gelmi, Mordini, Travaglini, Konig e Palesi.

Squadre in campo alle 20.30: arbitra Valerio Crezzini di Siena.

