L’Olbia chiude la stagione con una sconfitta, piegata in trasferta dalla Lucchese 2-0 al termine della sfida della 38esima e ultima giornata di Serie C, e con 41 punti in classifica.

Al “Porta Elisa” la squadra di Roberto Occhiuzzi subisce la doppietta di Ravasio, a segno al 14’ del primo tempo e alla mezz’ora della ripresa, ma anche un kappaò indolore grazie alla salvezza diretta acquisita con un turno d’anticipo. Fallisce, però, l’obiettivo di salutare con un successo i suoi tifosi, presenti anche questo pomeriggio a Lucca, dopo un’annata complicata.

Quanto all’altro obiettivo, alla sesta stagione in Gallura Ragatzu fa centro, concludendo il campionato col titolo di capo cannoniere del girone B grazie al bottino di 19 reti e col record personale assoluto in maglia bianca.

