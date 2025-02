L’Olbia annuncia la convocazione in Nazionale di Fahamedul Islam: il giovane esterno italo-bengalese, classe 2006, è stato chiamato a far parte della rappresentativa del Bangladesh che prepara la qualificazione alla Coppa d’Asia.

«Orgoglio e emozione per Islam, convocato per la prima volta nella rosa preliminare della Nazionale del Bangladesh. In vista della sfida di qualificazione alla Coppa d’Asia 2027 contro l’India, il nostro giovane talento si prepara a vivere un’esperienza unica. Congratulazioni Islam», riportano i canali social del club gallurese, impegnato nella lotta salvezza del campionato di Serie D.

Arrivato a Olbia due settimane fa dal Livorno, Islam si è messo subito in evidenza con una tripletta in Under 19, e domenica al debutto in prima squadra ha sfiorato il gol del pareggio contro la Paganese. Nato a Feni, in Bangladesh, si è trasferito giovanissimo in Italia, ed è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Spezia e Sampdoria.

«Sono orgoglioso e contento per questa convocazione: è una cosa bella giocare per il proprio Paese», dice Islam. «Sono pronto e spero di fare bene. Io sono cresciuto qua, ma il legame con la mia Nazione non è mai cambiato, ed è per questo che la convocazione mi rende molto felice».

Dunque, il passaggio sulla nuova esperienza all’Olbia. «Mi trovo bene: spero di raggiungere tutti gli obiettivi e non vedo l’ora di giocare la prossima partita». La sfida casalinga col Trastevere, che i bianchi inizieranno a preparare oggi al Geovillage.

