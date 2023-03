Detto fatto. L’Olbia mantiene ciò che promette e dopo la sconfitta casalinga subita sabato dall’Imolese si rialza sul campo del San Donato Tavarnelle, battendolo 2-0 con reti di La Rosa e Dessena.

I due veterani di un gruppo che deve fare a meno di Ragatzu, Emerson e Brignani per squalifica, ma che non li fa rimpiangere nel secondo scontro diretto di fila, firmano il successo della 32ª giornata di Serie C, che vale l’allungo sulla zona retrocessione e il consolidamento della posizione in zona salvezza con 34 punti.

Questo pomeriggio allo stadio “Brilli Peri” di Montevarchi la squadra di Roberto Occhiuzzi è riuscita a piegare la pari punti formazione toscana al termine di una gara decisa nel primo tempo dai gol di La Rosa (20’) – che nell’occasione si riprende la maglia da titolare e la fascia da capitano – da calcio d’angolo procurato e battuto da Biancu, e di Dessena (31’), che dagli sviluppi di una rimessa laterale firma la seconda marcatura in 4 giorni.

La ripresa è ordinaria amministrazione del doppio vantaggio: giusto un paio di pericoli sventati da Sposito. Al triplice fischio i bianchi possono festeggiare la settima vittoria in campionato, e guardare al match interno di sabato con la Carrarese senza paura.

© Riproduzione riservata