Torna a casa Nicolò Costaggiu. L’Olbia annuncia che il centrocampista, classe 2006, farà parte della squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie D.

Prodotto del settore giovanile dei bianchi, Costaggiu è reduce dalla sua prima stagione in prima squadra al Budoni, al quale l’Olbia l’ha girato in prestito a febbraio, stagione culminata con la retrocessione diretta in Eccellenza.

Il giovane difensore torna dunque a casa dopo 5 mesi e una sola presenza in Serie D, registrata lo scorso 7 aprile nell’ampio successo del Budoni (3-0) sull’Albalonga. Al momento, Costaggiu è il primo 2006 della rosa dell’Olbia, che da regolamento durante il campionato dovrà schierare obbligatoriamente un giocatore nato dopo il 1° gennaio 2004, uno nato dopo il 1° gennaio 2005 e uno nato dopo il 1° gennaio 2006.

«La società rende noto che Nicolò Costaggiu è un nuovo calciatore dell’Olbia Calcio 1905. Centrocampista cresciuto nel settore giovanile olbiese, Nicolò ha indossato per la prima volta la maglia bianca nella categoria Giovanissimi, e poi fino all’Under 17», recita il comunicato ufficiale del club gallurese. «Reduce dall’esperienza al Budoni, Costaggiu rientra a Olbia per far parte del nuovo progetto dei Guardiani del Faro».

