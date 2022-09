La squadra è in crescita, ha dominato il Modena soprattutto nel primo tempo, ma certe partite vanno chiuse.

Soddisfatto Fabio Liverani, che analizza la vittoria di ieri sul Modena e guarda avanti: “Abbiamo dato continuità alla prestazione di Ferrara. Oggi si è visto un Cagliari ancora più in crescita, Rog e Nandez stanno salendo di condizione e tanti ragazzi da qualche tempo lavorano con continuità. Oggi meritavamo questa gioia”.

Unico neo, il risultato in bilico fino alla fine: “Quando non chiudi i conti rischi di buttare via quello che hai costruito. Non possiamo soffrire così tanto giocando una gara così importante”.

Gli attaccanti non segnano molto, ma non importa: “Lapadula se gioca per la squadra è molto utile, se pensa troppo al gol no, oggi ha fatto un’ottima prova e la soddisfazione personale arriverà. Pavoletti è entrato molto bene, ha dato un contributo importante con e senza palla, sono soddisfatto per l’atteggiamento”.

Gli altri singoli. “Mancosu ha una grande dote, l’umiltà, le qualità tecniche e atletiche poi si conoscono. Sa quello che voglio. Viola ha avuto un virus intestinale che l'ha debilitato, oggi era recuperato e ci poteva dare qualità in mezzo al campo come si è visto”.

Bisogna “migliorare ancora”, ma “sono felice della squadra che alleno e ci sono tutte le potenzialità per fare bene”. Il passaggio alla difesa a tre a partita in corso: “Il Modena aveva quattro attaccanti e saltava la mediana, ci serviva ordine, dobbiamo toglierci qualche scoria perché a tratti manca serenità nelle giocate e rischi di buttare via delle partite dominate”.

Un ambiente che ha voglia di rivalsa: “Questi ragazzi hanno sofferto molto in passato, gente di alto livello come Rog e Nandez ha deciso di rimanere per restituire gioia ai tifosi. Anche il nostro popolo ha sofferto e vuole rialzarsi, sentiamo la delusione che si è respirate nel recente passato. Per questo tutti insieme possiamo e dobbiamo mettere il massimo per toglierci soddisfazioni e raggiungere l'obiettivo”.

(Unioneonline/L)

