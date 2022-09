Il miglior Cagliari di questo inizio di stagione conquisa la seconda vittoria stagionale, battendo 1-0 il Modena con una rete di Marko Rog, sceso in campo con la fascia da capitano.

Rispetto alla formazione di Ferrara, Liverani schiera Zappain difesa al posto dello squalificato Di Pardo e ripropone Viola a centrocampo al posto di Deiola. In avanti il tridente composto da Nandez, Lapadula e Mancosu. Proprio il numero 5 ci prova ben tre volte nei primi 21 minuti, ma nelle prime due circostanze (8’ e 11’) è bravo Gagno, mentre nella terza (21’) la palla termina a lato. Al 28’ arriva la rete: cross liftato di Nandez e Rog deposita in rete a porta vuota. Dopo un primo annullamento per fuorigioco, il Var conferma la validità della rete.

Cagliari padrone del campo, ma nel finale il Modena sfiora il pari con Diaw, con un diagonale al 45’ toccato da Goldaniga che pizzica la traversa. E sull’angolo, Gargiulo anticipa tutti, ma mette fuori.

Nella ripresa, prima Gargiulo e poi Diaw fanno correre qualche brivido sulla schiena di Radunovic. Ma al 6’ ci vuole un miracolo di Gagno per impedire il 2-0 a Lapadula. Ripresa più equilibrata, ancora Falcinelli impegna Radunovic. Liverani getta nella mischia Barreca, Deiola e Pavoletti per Obert, Rog e Lapadula. Proprio Pavoletti prima serve Deiola (parato) poi sfiora il palo a portiere battuto. Finale con 5’ di recupero, ma Radunovic non corre rischi e il Cagliari vince 1-0.

I nostri voti

Radunovic 6,5

Zappa 6

Goldaniga 6

Altare 6,5

Obert 6

Viola 6,5

Makoumbou 6,5

Rog 7

Nandez 7

Lapadula 6

Mancosu 6,5

Pavoletti 6,5

Deiola 6

Barreca 6

Dossena SV

Luvumbo SV

Liverani 6,5

