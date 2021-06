Con Naithan Nandez vicino all’addio e Nainggolan ancora incerto, Giulini tenta Tonali e sogna Strootman, sogno, quest’ultimo, molto difficile da raggiungere se non proibitivo.

Si avvicina invece la possibilità di risparmiare un tesoretto sul contratto dell’ex allenatore Eusebio Di Francesco, sempre più vicino al Verona. Il contratto che lega il tecnico esonerato al club di Giulini scade nel 2023 e pesa 5 milioni sulle casse rossoblù.

Capitolo Nandez. L’uruguaiano è sempre più vicino all’Inter. Il prezzo della clausola è di 36 milioni, i neroazzurri vorrebbero abbatterla con qualche contropartita tecnica. Hanno offerto Nainggolan, ma i rossoblù preferirebbero un’offerta separata. A questo punto a Cagliari potrebbero arrivare due giovani proposti dall’Inter: Sebastiano Esposito e uno tra Di Gregorio e Oristanio.

Due nomi per il centrocampo sono il “sogno proibito” di Giulini, Kevin Strootman, e Sandro Tonali.

Il primo, legato al Marsiglia fino al 2023, potrebbe lascia la Francia in prestito. Ma il club a più accreditato per prenderlo è il Genoa, quello in cui l’olandese ha trascorso l’ultima stagione e a cui è rimasto legato.

A parlare della suggesione Tonali è il Corriere dello Sport. Il Milan non è del tutto convinto di esercitare il diritto di riscatto, ma allo stesso tempo non vuole perdere il controllo sulla giovane promessa del centrocampo. Quindi potrebbe acquistarlo e girarlo in prestito. Proprio al Cagliari, che è pronto ad accoglierlo ma anche a presentare un’offerta alle Rondinelle per l’acquisto a titolo definitivo.

