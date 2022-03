La Lazio si prepara alla trasferta di Cagliari con l'obiettivo di cancellare dalla mente la settimana che ha portato l'eliminazione in Europa League e la sconfitta col Napoli.

Sono due gli assenti per Maurizio Sarri: Manuel Lazzari e Danilo Cataldi, che puntano il derby con la Roma.

Sono tornati ad allenarsi regolarmente Strakosha e Pedro con quest'ultimo favorito su Felipe Anderson nonostante il buon momento di forma del brasiliano.

Immobile (200esima presenza in campionato in arrivo) e Zaccagni completeranno il reparto offensivo. A centrocampo scelte forzate: spazio a Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. La novità riguarda la difesa con il rientro dal 1' di Francesco Acerbi che agirà in coppia con Luiz Felipe.

Per Patric panchina o chance sulla destra con Marusic a sinistra. In alternativa si aprirà il solito ballottaggio tra Hysaj e Radu che sembra ormai aver conquistato il posto da titolare nel vecchio ruolo di terzino. La Lazio è imbattuta da tre trasferte di Serie A (2V, 1N) per la prima volta sotto la gestione di Maurizio Sarri e il tecnico non vuole fermarsi per continuare a credere nella Champions.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata