L'Inter batte il Napoli 1-0 e vince la Supercoppa italiana per la terza volta consecutiva. A decidere la finale giocata a Riad una rete di Lautaro Martinez al 91', con i partenopei rimasti in 10 per l’espulsione di Simeone al 60’ per doppia ammonizione.

Prima della partita il minuto di silenzio per la morte di Gigi Riva, ma quanto accaduto durante l’omaggio al grande campione del calcio italiano è diventato un caso.

Dagli spalti si sono infatti levati fischi e sui social è subito comparsa una miriade di commenti per stigmatizzare l’accaduto e per esprimere rabbia per il gesto, considerato offensivo e irriguardoso.

