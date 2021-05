Serie A in campo per la 34esima giornata, con l’Inter di Antonio Conte che, in virtù del pareggio dell’Atalanta contro il Sassuolo, è aritmeticamente campione d’Italia per la 19esima volta nella sua storia.

Ecco il riepilogo dei risultati e dei marcatori.

Sabato

Verona-Spezia 1-1 (Salcedo, Saponara)

Crotone-Inter 0-2 (Eriksen, Hakimi)

Milan-Benevento 2-0 (Calhanoglu, Hernandez)

Domenica

Lazio-Genoa 4-3 (Correa, Immobile su rig., aut Marusic, Luis Alberto, Correa, Scamacca, Shomurodov)

Bologna-Fiorentina 3-3 (Vlahovic su rigore, Palacio, Bonaventura, Palacio, Vlahovic, Palacio)

Napoli-Cagliari 1-1 (Osimhen, Nandez)

Sassuolo-Atalanta (Gosens-Berardi su rigore)

Udinese-Juventus 1-2 (Molina- Ronaldo su rigore, Ronaldo

Sampdoria-Roma 2-0 (Silva-Jankto)

Lunedì

Torino-Parma

(Unioneonline)

