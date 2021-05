L'Arzachena di nuovo in campo domani per il campionato di serie D. La squadra smeraldina ospita il Latina, seconda della classe del girone G dietro il Monterosi. Un impegno difficilissimo per i sardi di Raffaele Cerbone, ormai ad un passo dalla salvezza dopo gli ultimi risultati positivi.

Cerbone è un tecnico che conosce molto bene il campionato e che sa ottenere il massimo dai suoi giocatori. Lo sta facendo ora con l'Arzachena, lo ha fatto in passato alla guida del Budoni. C'è anche da aggiungere che l'Arzachena è stata una delle squadre della D più colpita col Covid con interruzioni anche di un mese. Da qui i recuperi che la costringono ora a giocare la domenica ma anche il mercoledì.

Contro il Latina domani si giocherà alle 16. L'obiettivo è quello di far punti. Domenica gli smeraldini hanno fermato un'altra grande, la Nocerina, bloccata sul pareggio (1-1). Contro il Latina potrebbero giocare inizialmente Ruzzittu, Pinna, Bonacquisti, Ungaro, Kacorri, Molino, Bachini, Bellotti, Manca, Dore, Olivera.

