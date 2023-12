Il fatto che i media che si occupano del Cesena inizino già da oggi a parlare di giocatori in dubbio per infortunio la dice lunga su quanto sia rispettata e temuta la Torres. I più pensavano che dopo il sorpasso la squadra sassarese sarebbe crollata e invece è rimasta a -2 grazie alla vittoria contro l'Arezzo.

Un distacco che domenica nel big match di Cesena può consentire il sorpasso con un colpaccio che avrebbe del miracoloso data la differenza di budget e la costante ricerca da qualche anno dell'approdo in serie B.

Certo, il successo sull'Arezzo non è arrivato dopo una prova impeccabile, anzi la squadra sassarese in vantaggio di 2 gol e poi in superiorità numerica per tutto il secondo tempo si è fatta raggiungere e solo la prodezza di Mastino ha evitato di regalare un punto agli avversari. Va anche detto che proprio contro le grandi squadre la Torres di Greco ha sfoderato sempre ottime prestazioni, quindi c'è da aspettarsi nuovamente una squadra brillante e costante nella concentrazione, tanto più che scontata la squalifica rientrano due giocatori fondamentali: il difensore Idda e il centrocampista Giorico.

