Una trattativa portata avanti in due tempi ma alla fine chiusa. La Torres comunica "l’acquisizione a titolo temporaneo fino al giugno 2026 di Luca Zamparo dal Vicenza".

L’attaccante, classe 1994, ha svolto la prima parte di stagione con i biancorossi mentre in carriera ha vestito le maglie di Padova, Virtus Entella, Reggiana, Rimini e Cuneo. Esperto centravanti di categoria, con oltre 200 presenze tra i professionisti, è stato capocannoniere della Serie C girone B nel 2021-2022 segnando 18 gol in 35 presenze.

Zamparo vestirà la maglia numero 17 e sarà già disponibile per la gara di domenica contro il Campobasso.

