Squadra quasi completata con l'ingaggio di cinque nuovi giocatori di grande spessore. Giusto in tempo per il ritiro. Sabato la Torres allenata da Greco si ritrova a Sassari per il primo allenamento, domenica trasferimento a Gavoi sino al 10 agosto. Quindi tre giorni a Sassari, tre di riposo a cavallo del ferragosto e il 17 ripresa della preparazione per la stagione 2021/22.

Gli ultimi botti del mercato condotto dal direttore sportivo Andrea Colombino testimoniano delle ambizioni del nuovo gruppo societario (Insula Sport) che ha affidato la presidenza a Stefano Udassi.

Ritorna in rossoblù il centrocampista Alessandro Masala, l'anno scorso all'Imolese, formazione della serie C. Masala ha vasta esperienza di serie D con 166 presenze e 31 reti con le maglie di Torres, Rieti e Latte Dolce.

Altro ingaggio di peso quello dell'attaccante ivoriano Adana Diakite, classe 1993, proveniente dalla Nocerina, dove ha realizzato 9 reti. Diakite ha fatto esperienza anche con Savoia e Taranto in D, con Modena, Martina, Albinoleffe e Casertana in C e col Padova ha 7 presenze e una rete.

Cresciuto nel Cagliari, Paolo Dametto è un difensore centrale classe 1993 che arriva dal Picerno, ma ha curriculum da serie C, dove tra Prato, Lumezzane, Reggiana, Olbia, Feralpisalò e Pistoiese ha collezionato 193 presenze.

Classe 1999, l'ala destra Davide Sabatini è reduce dalla stagione con la Vis Artena dove ha firmato 9 gol in 20 partite. Nuova Florida, Monterosi e Albalonga le altre tappe della sua carriera.

Infine il promettente Eduard Adin Dita, nato in Romania nel 2003, terzino sinistro che col Foligno ha accumulato 16 presenze.

