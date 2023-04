Non la vittoria cercata, ma un pareggio che comunque consente alla squadra sassarese si restare in serie C esclusivamente per propri meriti. Davanti ai quattromila del “Vanni Sanna” finisce 1-1 contro la Fermana a chiusura di un campionato vissuto sempre fuori dalla zona playout.

E alla fine è festa, perché non era così scontato dopo una stagione ad handicap per colpa di infortuni e leggerezze nei finali di partita.

Primo tempo a senso unico, ma la Torres trova sulla sua strada un ottimo Nardi che fa tre prodezze sul tiro di Urso al 10’, sul diagonale col mancino di Scotto al 12’ e al 19’ con Ruocco con palla che rimbalza per terra e viene alzata sopra la traversa. Prova a reagire Scotto con una girata bassa che rasenta il palo sinistro. Nel frattempo arriva la notizia del vantaggio del Cesena ad Alessandria che rende meno ansioso il finale.

Nel secondo tempo la Torres passa: punizione di Urso, torre di Antonelli e di testa Saporiti insacca. Il tecnico Greco fa qualche cambio per rendere onore a più giocatori possibile. Una distrazione all’81’ costa la rete del pareggio con la girata di Fischnaller ma poco dopo arriva la notizia del vantaggio del Cesena ad Alessandria che rende senza ansia il finale.

